Выяснилось, как кормление грудью при психическом заболевании влияет на младенца

«Эти препараты могут проникнуть в организм ребенка через молоко матери и вызвать неприятные последствия в процессе развития малыша. Обычно в подобных случаях важно проконсультироваться с врачом, который подскажет, можно ли кормить ребенку грудью или же заменить лекарства», — добавила гинеколог.