Выяснилось, как кормление грудью при психическом заболевании влияет на младенца
Акушер-гинеколог Филилеева рассказала, почему нельзя кормить ребенка грудью при онкологии
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Кормление грудью является важной частью развития младенца. Однако в некоторых случаях данный вид вскармливания может только навредить новорожденному.
Акушер-гинеколог Видновской РКБ Анна Филилеева объяснила, кому запрещено кормить ребенка грудью.
«Прохождение курса химиотерапии при кормлении грудью может негативно сказаться на здоровье ребенка. В данном случае стоит отказаться от грудного вскармливания на период лечения», — пояснила врач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам гинеколога, наличие психических заболеваний, а также прием различного рода психотропных лекарственных средств входят в список противопоказаний для кормления ребенка грудью.
«Эти препараты могут проникнуть в организм ребенка через молоко матери и вызвать неприятные последствия в процессе развития малыша. Обычно в подобных случаях важно проконсультироваться с врачом, который подскажет, можно ли кормить ребенку грудью или же заменить лекарства», — добавила гинеколог.
О других противопоказаниях грудного вскармливания читайте здесь.