Выяснилось, каких врачей необходимо посетить с ребенком в первые годы его жизни

Многие родители в первые годы жизни ребенка находятся в растерянном состоянии. Это неудивительно, ведь в этот период малышу помимо прочего необходимо систематически посещать разных медицинских специалистов.

Врач-педиатр Видновской РКБ Руслан Багаев рассказал, в каком возрасте и каких врачей родителям необходимо посетить с новорожденным.

«В возрасте одного месяца младенца необходимо осмотреть педиатру, неврологу, хирургу, офтальмологу, а также детскому стоматологу. Кроме того, важно провести ряд обследований. Это УЗИ органов брюшной полости, обследование почек и тазобедренных суставов», — пояснил Багаев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда новорожденному исполнится два месяца, также важно посетить педиатра, а также сдать общий анализ крови и мочи.

«В три месяца снова проходим осмотр педиатра и травматолога-ортопеда. В возрасте 12 месяцев желательно посетить невролога, офтальмолога, ЛОРа, хирурга, а также терапевта и травматолога-ортопеда», — добавил педиатр.

В этом же возрасте врач советует сдать общий анализ крови, мочи, сделать ЭКГ. Багаев также рекомендует посещать медицинских специалистов в возрасте 1,3 года, 1,6 года, а также в два и три года.

«В два года ребенку необходимы стоматолог и психиатр, а родителям важно пройти скрининг, то есть анкетирование для выявления группы риска возможного наличия каких-либо нарушений психического развития», — отметил педиатр.

После того, как ребенку исполнится три года, по мнению педиатра необходимо также посетить либо акушера-гинеколога, либо детского уролога-андролога — в зависимости от пола малыша. Также нужно сдать стандартный набор анализов для контроля различных показателей организма.

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