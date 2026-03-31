Батареи пока не остынут: в Минэнерго МО объяснили, почему отопление в Подмосковье не отключат в апреле

Жители Подмосковья, которые уже начали поглядывать на батареи с надеждой на долгожданную прохладу, могут расслабиться — отопительный сезон в регионе пока не завершится. В Министерстве энергетики Московской области официально заявили: отключать отопление сейчас преждевременно. Об этом сообщает REGIONS .

В ведомстве пояснили: окончательное решение принимают органы местного самоуправления, но погода вносит свои коррективы. Температура воздуха остается неустойчивой, и в апреле не исключены новые волны похолодания. Поэтому торопиться с отключением тепла никто не будет.

Руководитель прогностического центра Александр Шувалов добавил технических деталей. По его словам, столичную систему теплоснабжения уже снизили до минимально возможных параметров, а среднесуточная температура превысила восемь градусов — это позволяет завершить сезон. Но синоптики не рекомендуют рисковать. Отопление планируют держать включенным как минимум до первой декады апреля. А дальше — по обстановке.

Синоптик успокоил: сильных холодов в Москве и области больше не ожидается. Но «плюс» на улице и горячие батареи дома — это разные вещи. Пока ночи остаются прохладными, а погода капризничает, чиновники предпочитают подстраховаться.

