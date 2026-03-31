Когда в Беларуси остынут батареи: названы три очереди отключения отопления и главное условие

Пока жители соседних стран гадают, когда наступит долгожданная прохлада в квартирах, в Беларуси уже четко знают правила игры. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства разъяснили: отопительный сезон завершится, когда среднесуточная температура наружного воздуха продержится выше +8 градусов три дня подряд. Об этом сообщает «Царьград. Беларусь».

Отключение тепла будет проходить в три очереди. Первыми, как только позволит погода, остынут трубы в промышленных зданиях, офисах и административных учреждениях. Вторая очередь — общегородские бани, театры, школы, общежития и жилой фонд. То есть квартиры белорусов попадают во вторую волну. А вот третья очередь — самая щадящая. Тепло дольше всего сохранят в больницах, поликлиниках, детских садах, музеях, библиотеках, гостиницах и социальных учреждениях.

По сути, власти оставляют за собой право тонкой настройки: дети и пациенты не должны замерзнуть, а вот офисные сотрудники могут порадоваться открытым окнам чуть раньше. При этом главный критерий — погода — остается неизменным. Как только три дня подряд столбик термометра не опускается ниже восьми градусов тепла, процесс запускается.

