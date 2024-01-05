Подачу тепла в микрорайон Климовск в Подольске восстановят вечером в пятницу

Подачу тепла и горячего водоснабжения в микрорайон Климовск в Подольске восстановят сегодня вечером.

Ранее на котельной Климовского патронного завода, которая обеспечивала теплом жителей микрорайона Климовск, произошел гидравлический удар, повлекший утечки в нескольких местах. Причиной аварии стал скачок напряжения на теплосети. Под ограничения подачи тепла попали свыше 170 многоквартирных домов.

Всю ночь на объекте посменно работали аварийные бригады и сварщики. Однако при повторном запуске котельной вновь произошел гидроудар с тремя прорывами. В настоящее время специалисты устраняют выявленные технические неполадки. Также к работе готовится дополнительный котел. В дома начало поступать тепло.

Как пояснил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, котельная, на которой произошла авария, находится на территории режимного завода, поэтому о том, что запустить ее не получится, власти были проинформированы достаточно поздно.

«Как только мы получили информацию, собрали здесь аварийные бригады практически со всей Московской области <…>. В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была», — указал Евгений Хромушин.

Котельная ЗАО «КСПЗ» отапливает жилые дома и ОСП № 5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания температурного режима в медицинском учреждении и МКД работают около десяти тепловых пушек.

Из-за сбоя в работе котельной был создан оперативный штаб, в работе которого задействованы все профильные службы, указал, в свою очередь, глава Подольска Григорий Артамонов. Он подчеркнул, что оперштаб будет работать до полной ликвидации аварии.

Ранее сообщалось, что в Московской области из-за аномальных морозов усилили работу аварийно-восстановительных бригад.