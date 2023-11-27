Снежная стихия: в муниципалитетах Подмосковья активно ликвидируют последствия непогоды

В Московской области ликвидируют последствия непогоды. Как ранее отмечал губернатор Андрей Воробьев, снегопад, который обрушился на регион, стал самым мощным за последние сорок лет.

Так, в Красногорске в ночь на понедельник объявили полную мобилизацию дорожных и коммунальных служб. На борьбу со снегом вышло свыше 1,6 тысячи рабочих и более четырехсот единиц техники, передает РИАМО со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Местные жители поделились, что к утру дороги, тротуары и придомовые территории уже были расчищены. Сейчас на улицах городского округа работают дворники.

Уборка снега активно идет и во всех районах Чехова. По словам замглавы городского округа Артема Попова, дорожные службы работают в усиленном режиме — задействовано около двух сотен человек и свыше тридцати единиц техники. В первую очередь от снега освобождают основные магистрали, социальные и образовательные объекты, внутридомовые территории, парковки, тротуары. Опасные участки с наледями обрабатывают противогололедными материалами.

Администрация Чехова призвала местных жителей по возможности воздержаться от поездок на автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Пешеходам рекомендовали быть внимательными и выбирать нескользящую обувь.

Минувшей ночью снегом занесло и улицы Истры. На непогоду в округе среагировали оперативно. Так, в Дедовске рано утром на ликвидацию последствий снегопада вышли свыше тридцати рабочих, восемь тракторов и два грузовика.

«После этого, мы весь этот снег соберем и вывезем, мы приступим к работам по устранению гололеда. Работы будем проводить по всему городу во благо местных жителей», — рассказал начальник участка Николай Хохлов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что работы по очистке дорог Московской области от снега не останавливаются ни на минуту.