В Дмитрове после утечки на теплосети возобновили подачу тепла в 22 МКД, школу и детсад

В микрорайоне Космонавтов в Дмитрове возобновили подачу отопления и горячего водоснабжения в двадцать два многоквартирных дома, школу и детский сад. Об этом в своих соцсетях сообщил глава округа Илья Поночевный.

Подача отопления была временно приостановлена из-за утечки на теплосети. Как уточнил глава муниципалитета, в настоящее время без тепла остаются восемь домов. Работы будут завершены в кратчайшие сроки.

«В данный момент ведутся работы еще в одном доме и на теплотрассе. <…> Ситуацию держу на личном контроле», — написал Илья Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что котельная в подольском Климовске, на которой произошла серьезная авария, перейдет под управление муниципалитета.