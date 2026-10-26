Черногория вводит визы: почему туроператоры ждут падения спроса еще сильнее

РСТ: виза в Черногорию для россиян будет стоить около €35, для детей €17,5

Общество

С 1 ноября для поездок в Черногорию россиянам понадобится виза. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ее стоимость составит около €35 для взрослых и €17,5 для детей до 14 лет. Соответствующие изменения правительство Черногории утвердило в июле. В РСТ предполагают, что туристам потребуется лично подавать документы.

Туроператоры отмечают, что после пандемии спрос на Черногорию и так стагнировал из-за отсутствия прямых рейсов, поэтому будущим летом турпоток может упасть еще сильнее. Массового ажиотажа перед введением виз не было, однако реальную картину бронирований оценят весной, когда начнется планирование летнего отдыха. Таким образом, нововведение может усилить уже существующую тенденцию к снижению интереса к направлению, но окончательные выводы делать рано.

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