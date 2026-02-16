«Адские гончие» разорвали соседку и отправили хозяйку за решетку: семья погибшей уже 20 лет ждет хотя бы извинений

Бывшему адвокату из Сан-Франциско Марджори Ноллер вновь отказали в условно-досрочном освобождении по делу о гибели соседки Дайан Уиппл. В 2001 году женщину насмерть загрызли собаки, принадлежавшие Ноллер. Это уже третья неудачная попытка выйти на свободу, следующее слушание назначено на 2029 год, пишет New York Post .

33-летняя Уиппл, тренер по лакроссу, возвращалась домой из магазина, когда на нее напали два пса породы канарский дог — Бейн и Гера весом более 50 кг каждый. Прокуроры называли животных «бомбами замедленного действия». Собаки, которых местные жители прозвали «адские гончие» из-за их агрессивного поведения, позже были усыплены.

Питомцы находились у Ноллер и ее супруга на попечении от имени их клиента — участника экстремистской преступной группировки «Арийское братство», отбывавшего пожизненное заключение. Марджори Ноллер получила пожизненный за убийство второй степени; ее муж был осужден за непредумышленное убийство и умер в 2018 году.

«Даже спустя 25 лет Марджори Ноллер так и не взяла на себя полную ответственность за свою роль в этой трагедии и предотвратимую смерть», — заявила на слушании знакомая погибшей.

По ее словам, осужденная ни разу не принесла искренних извинений.

Читайте также:

Имам-растлитель запугивал детей черной магией ради секса: жертвы годами боялись проклятий, но теперь заговорили

Смерть ребенка на пляже: мать винит в гибели дочери сбросы сточных вод

ДНК-тест помог раскрыть смертельную тайну: насильник молодой девушки признал вину спустя 30 лет