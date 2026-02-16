Смерть ребенка на пляже: мать винит в гибели дочери сбросы сточных вод
The Mirror: по истории гибели ребенка из-за сточных вод на пляже сняли фильм
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В 1999 году восьмилетняя Хезер Моган умерла после отдыха на пляже в британском городе Доуллиш, графство Девон. Девочка заболела после игры у моря во время семейного отпуска и спустя две недели скончалась от опасного штамма кишечной палочки E.coli O157. Теперь об этом истории сняли фильм, сообщает издание The Mirror.
Мать девочки Джули Моган убеждена, что причиной трагедии стал контакт ребенка с неочищенными сточными водами. За несколько дней до поездки семьи в море неподалеку произошел сброс содержимого ливневой трубы. Однако компания South West Water отрицала свою ответственность, а расследование не установило точную причину заражения. Присяжные вынесли вердикт о гибели в результате несчастного случая.
После смерти девочки чиновники рекомендовали усилить контроль за сбросами сточных вод и безопасностью пляжей. Спустя годы проблема загрязнения воды остается актуальной: британские водные компании продолжают получать крупные штрафы за незаконные сбросы отходов.
История Хезер легла в основу теледрамы Dirty Business, которая рассказывает о последствиях загрязнения водоемов и борьбе активистов с экологическими нарушениями. На текущей неделе шоу будет транслироваться на британском телевидении.
Актер Асим Чодри, сыгравший главную роль в экранизации трагедии, надеется, что зритель будет взбудоражен тем, как передана история.
«Трейлер вышел на прошлой неделе и собрал миллион просмотров. Я прочитал комментарии — люди просто в ярости… Нужно злиться, иначе ничего не изменится», — отметил он.
Мать девочки рассчитывает, что проект привлечет внимание к проблеме и поможет добиться изменений, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.
Читайте также:
Какой предмет лучше вставить в прямую кишку? Американцы стали получать официальные советы от чат-бота Минздрава США
Служебный роман на зоне: тюремная надзирательница влюбилась в убийцу и сама отправилась за решетку
Как ушел из жизни глава клана педофилов? Патологоанатом высказал сомнения о причине смерти Джеффри Эпштейна