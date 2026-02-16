Смерть ребенка на пляже: мать винит в гибели дочери сбросы сточных вод

В 1999 году восьмилетняя Хезер Моган умерла после отдыха на пляже в британском городе Доуллиш, графство Девон. Девочка заболела после игры у моря во время семейного отпуска и спустя две недели скончалась от опасного штамма кишечной палочки E.coli O157. Теперь об этом истории сняли фильм, сообщает издание The Mirror .

Мать девочки Джули Моган убеждена, что причиной трагедии стал контакт ребенка с неочищенными сточными водами. За несколько дней до поездки семьи в море неподалеку произошел сброс содержимого ливневой трубы. Однако компания South West Water отрицала свою ответственность, а расследование не установило точную причину заражения. Присяжные вынесли вердикт о гибели в результате несчастного случая.

После смерти девочки чиновники рекомендовали усилить контроль за сбросами сточных вод и безопасностью пляжей. Спустя годы проблема загрязнения воды остается актуальной: британские водные компании продолжают получать крупные штрафы за незаконные сбросы отходов.

История Хезер легла в основу теледрамы Dirty Business, которая рассказывает о последствиях загрязнения водоемов и борьбе активистов с экологическими нарушениями. На текущей неделе шоу будет транслироваться на британском телевидении.

Актер Асим Чодри, сыгравший главную роль в экранизации трагедии, надеется, что зритель будет взбудоражен тем, как передана история.

«Трейлер вышел на прошлой неделе и собрал миллион просмотров. Я прочитал комментарии — люди просто в ярости… Нужно злиться, иначе ничего не изменится», — отметил он.

Мать девочки рассчитывает, что проект привлечет внимание к проблеме и поможет добиться изменений, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Читайте также:

Какой предмет лучше вставить в прямую кишку? Американцы стали получать официальные советы от чат-бота Минздрава США

Служебный роман на зоне: тюремная надзирательница влюбилась в убийцу и сама отправилась за решетку

Как ушел из жизни глава клана педофилов? Патологоанатом высказал сомнения о причине смерти Джеффри Эпштейна