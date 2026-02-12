Ночной кошмар любого родителя: маньяк годами развращал малышей в детском саду — жертв уже полсотни
The Mirror: сотрудника детсада, развращавшего воспитанников, судят в Лондоне
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Бывший сотрудник детского сада 45-летний Винсент Чан ожидает приговора в Великобритании. Его судят за более чем 50 сексуальных преступлений против детей, некоторым из которых было всего два года, сообщает издательство The Mirror.
Одно из самых шокирующих дел последних лет рассматривает британский суд. Следствие установило, что Чан, работавший в детском саду Bright Horizons в Северном Лондоне, совершал насилие над детьми во время дневного сна и снимал происходящее на видео.
Преступления вскрылись после того, как коллега сообщила руководству о странном видео с ребенком. Расследование показало, что незаконные действия Чана продолжались с 2007 по 2024 год.
На его устройствах обнаружили более 25 тысяч непристойных изображений, включая материалы наивысшей категории тяжести. Помимо фото и видео с несовершеннолетними, на устройствах обвиняемого были также обнаружены материалы с пожилыми женщинами. Полиция назвала дело одним из самых «тяжелых и сложных» в своей практике.
«Это кошмар для любого родителя», — заявляет прокурор Филипп Стотт.
Судебное слушание проходит 12 февраля 2026 года, подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.
