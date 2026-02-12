Бывший сотрудник детского сада 45-летний Винсент Чан ожидает приговора в Великобритании. Его судят за более чем 50 сексуальных преступлений против детей, некоторым из которых было всего два года, сообщает издательство The Mirror .

Одно из самых шокирующих дел последних лет рассматривает британский суд. Следствие установило, что Чан, работавший в детском саду Bright Horizons в Северном Лондоне, совершал насилие над детьми во время дневного сна и снимал происходящее на видео.

Преступления вскрылись после того, как коллега сообщила руководству о странном видео с ребенком. Расследование показало, что незаконные действия Чана продолжались с 2007 по 2024 год.

На его устройствах обнаружили более 25 тысяч непристойных изображений, включая материалы наивысшей категории тяжести. Помимо фото и видео с несовершеннолетними, на устройствах обвиняемого были также обнаружены материалы с пожилыми женщинами. Полиция назвала дело одним из самых «тяжелых и сложных» в своей практике.

«Это кошмар для любого родителя», — заявляет прокурор Филипп Стотт.

Судебное слушание проходит 12 февраля 2026 года, подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

