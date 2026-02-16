Бывшая полицейская бросила службу ради секса и футбола: блогер удивляет фанатов спортивными трюками и словами о политике

23-летняя Ребекка Николлс, бывшая сотрудница полиции Уэст-Мидлендс, после ухода со службы в 2025 году построила секс-карьеру в интернете, а теперь активно развивает себя в футболе, пишет Daily Star .

Уроженка Саттон-Колдфилда оставила службу в полиции на испытательном сроке и начала публиковать откровенный контент по подписке под псевдонимом Becca Off Duty. Позже она стала выкладывать видео с футбольными трюками в соцсетях. В одном из роликов, выступая в форме «Интер Майами», она мастерски исполнила «кроссбар челлендж», дважды подряд попав мячом по перекладине.

Николлс, болельщица Macclesfield FC, запустила отдельный футбольный аккаунт и публикует видео с тренировками, а также фото со спортивными трофеями и медалью полумарафона. Она также призывала поддержать клуб перед матчем Кубка Англии против «Брентфорда».

Кроме того, блогер активно высказывается о политике и миграции.

«Если любовь к своей стране и неприятие непроверенных мужчин, въезжающих через заднюю дверь, делает меня правой — значит, называйте меня правой», — сказала она в одном из видео.

Представители полиции подтвердили, что Николлс больше не служит в органах, несмотря на публикации в старой форме.

Читайте также:

Имам-растлитель запугивал детей черной магией ради секса: жертвы годами боялись проклятий, но теперь заговорили

Смерть ребенка на пляже: мать винит в гибели дочери сбросы сточных вод

ДНК-тест помог раскрыть смертельную тайну: насильник молодой девушки признал вину спустя 30 лет