Как ушел из жизни глава клана педофилов? Патологоанатом высказал сомнения о причине смерти Джеффри Эпштейна

По данным издания The Mirror , патологоанатом Майкл Баден, присутствовавший на вскрытии финансиста Джеффри Эпштейна, заявил о необходимости повторного расследования обстоятельств его смерти. Эпштейн умер в августе 2019 года в тюрьме Нью-Йорка, где ожидал суда по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Баден, представлявший семью Эпштейна на процедуре вскрытия, сообщил, что не согласен с официальной версией событий. По его словам, имеющиеся данные указывают на удушение, поэтому требуется дополнительное расследование.

«По моему мнению, его смерть, вероятнее всего, была вызвана вешним давлением на шею», — заявил эксперт.

Главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон отвергла доводы Бадена. Однако в опубликованной версии отчета о вскрытии графа «характер смерти» изначально значилась как «ожидает уточнения».

Сомнения усилились после публикации материалов расследования Минюста США, включая записи камер наблюдения в ночь смерти Эпштейна. В них обнаружили минутный пробел, что вызвало новые вопросы о возможных обстоятельствах произошедшего.

Сам Баден подчеркнул, что его собственные результаты вскрытия остаются «неокончательными» и требуют дальнейшего изучения.

