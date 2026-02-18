Модель Луиза Ховански рассказала, что в школе подвергалась травле со стороны учителей из-за раннего полового созревания. Преподаватели стыдили девушку за большой размер груди, выделявшей ее на фоне одноклассниц, хотя она росла в религиозной семье и вела скромный образ жизни, подмечает издание Daily Star .

Ховански утверждает, что уже в девять лет столкнулась с насмешками. Из-за бедности семья не могла позволить приобрести новую одежду, поэтому вещи часто не подходили по размеру и подчеркивали бюст. Это привело к постоянной критике со стороны взрослых в школе и сильно повлияло на ее самооценку и учебу.

«Я ничего не могла с этим сделать, я просто существовала, а учителя считали меня распущенной», — рассказала она.

По ее словам, травля была настолько сильной, что она специально сутулилась за партой, чтобы скрыть свою грудь.

«Один из учителей как-то при всем классе сказал, что после школы я якобы рано забеременею и буду жить на пособия. Я была девственницей, ходила в церковь, читала Библию и даже не общалась с мальчиками, в отличие от одноклассниц», — добавила Ховански.

Спустя годы девушка смогла восстановить уверенность в себе и построить успешную карьеру модели. Сейчас, по ее словам, яркая внешность приносит высокий доход, а успех стал поводом полюбить свою естественную красоту.

