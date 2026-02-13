Какой предмет лучше вставить в прямую кишку? Американцы стали получать официальные советы от чат-бота Минздрава США

Новый официальный сайт о здоровом питании, запущенный Министерством здравоохранения и социальных служб США, оказался в центре скандала после странных ответов встроенного чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ). Пользователи обнаружили, что система дает советы о том, какие продукты якобы «лучше всего вставлять в прямую кишку», сообщает Daily Star .

Платформа предлагает американцам получать рекомендации по питанию с помощью ИИ — от планирования рациона до отказа от переработанных продуктов. Сервис рекламировался в том числе при участии боксера Майка Тайсона.

Однако вскоре посетители начали задавать чат-боту провокационные вопросы о том, что из продуктов можно засунуть в прямую кишку. В ответ система выдала список так называемых «лучших вариантов». На первом месте оказался банан, который был назван «золотым стандартом» — при этом рекомендовалось использовать плотные, слегка недозрелые плоды и обязательно очищать их от кожуры. Среди других вариантов также упоминался огурец, причем бот даже предлагал пошаговые инструкции по его подготовке.

Журналисты попытались проверить работу сервиса, однако ИИ отказался отвечать, сославшись на занятость. Авторы публикации подчеркивают, что подобные рекомендации нельзя воспринимать всерьез, и предупреждают пользователей не следовать подобным советам. Ведомство пока не сообщало о мерах в связи с возникшей ситуацией вокруг работы чат-бота и его ответов.

Читайте также:

Ночной кошмар любого родителя: маньяк годами развращал малышей в детском саду — жертв уже полсотни

Футбольное поле боя: мужчина погиб через пять лет после избиения толпой фанатов — 12 человек пойдут под суд

Слезы льются на рейве: владельцев ночного клуба атаковали после гибели подростков в огне