Не получится «развидеть»: офтальмолог-эксгибиционист обнажился перед женщиной в парке и домогался полицейского

Бывший руководитель британской офтальмологической больницы Мурфилдс, доктор Мартин Купер оказался в центре громкого скандала. Он обнажился перед женщиной, загоравшей в парке, а затем совершил сексуальное посягательство на сотрудницу полиции, которая его задерживала. Об этом сообщает Daily Star .

57-летний Купер обвиняется в эксгибиционизме и сексуальном насилии после инцидента в парке Бэттерси на юго-западе Лондона. Сам он полностью отрицает вину.

По словам прокурора Барбары Валентини, обвиняемый подошел к потерпевшей, когда та загорала, после чего обнажился, показав свой половой орган. Как утверждается, позже, во время задержания, он схватил сотрудницу полиции за интимную часть тела.

Скандал разгорелся всего через несколько месяцев после того, как Купер покинул пост главы больницы. Эту должность он занимал с сентября 2021 года. Ранее он работал главврачом в больнице Нортвик-Парк, а до этого занимал высокую должность в больнице Уиттингтон.

Во время слушания в магистратском суде Уимблдона обвиняемый дважды не признал свою вину. Дело будет передано в Королевский суд Кингстона, где 10 марта назначат дату судебного разбирательства с участием присяжных.

Суд освободил Купера под залог, однако запретил ему посещать парк Бэттерси до окончания разбирательства. Если его вина будет доказана, бывшему руководителю может грозить серьезное наказание.

Читайте также:

Ночной кошмар любого родителя: маньяк годами развращал малышей в детском саду — жертв уже полсотни

Футбольное поле боя: мужчина погиб через пять лет после избиения толпой фанатов — 12 человек пойдут под суд

Слезы льются на рейве: владельцев ночного клуба атаковали после гибели подростков в огне