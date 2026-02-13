Попал в тюрьму — сорвал джекпот: какое невероятное совпадение произошло в американской тюрьме

Заключенный Шейн Голдсби убил своего сокамерника Роберта Мангера в тюрьме штата Вашингтон (США), узнав, что тот ранее изнасиловал его несовершеннолетнюю сестру. Камеры наблюдения зафиксировали, как 25-летний Голдсби наносит пожилому мужчине смертельные удары по голове. Об этом сообщает издание Daily Star .

70-летний Мангер отбывал 43-летний срок за изнасилование ребенка, совращение несовершеннолетних и хранение детской порнографии. По данным следствия, администрация тюрьмы не знала о родственной связи между Голдсби и одной из жертв Мангера, поскольку у членов семьи были разные фамилии.

Позже Голдсби заявил, что был потрясен тем, как оказался в одной камере с человеком, напавшим на его сестру.

«Это как сорвать джекпот в казино семь раз подряд», — сказал он.

По его словам, ситуация ухудшилась, когда Мангер начал подробно рассказывать о своих преступлениях. Тогда Голдсби поддался эмоциям и убил своего сокамерника.

Голдсби утверждал, что еще до инцидента неоднократно просил перевести его в другую камеру и даже нажимал тревожную кнопку, однако реакции не последовало. Суд добавил ему почти 25 лет заключения за это убийство.

