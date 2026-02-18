В Австралии 61-летний житель Сиднея Нил Симпсон получил рекордный срок — восемь лет тюрьмы — за попытку контрабанды редких рептилий за границу, спрятав их в пакетах с попкорном и жестяных банках из-под печенья. Суд установил минимальный срок заключения без права на досрочное освобождение в пять лет и четыре месяца, сообщает Daily Mail .

Следователи обнаружили 101 австралийскую рептилию в 15 посылках, отправленных в Гонконг, Южную Корею, Шри-Ланку и Румынию в период с 2018 по 2023 год. Среди животных были сцинковые ящерицы, бородатые агамы и другие редкие виды, высоко ценящиеся на черном рынке.

Рептилии помещались в тканевые мешки, которые затем прятали в пакетах с попкорном, коробках с печеньем и даже в женской сумке. К преступлению также были причастны еще три человека.

«Наши рептилии — не товар на продажу, им место на природе в родных краях, а не на черных рынках за рубежом», — прокомментировал произошедшее департамент правительства Нового Южного Уэльса по вопросам экологии.

Местные власти подчеркнули, что незаконная торговля дикими рептилиями и животными «не является преступлением без жертв» и наносит серьезный ущерб биоразнообразию страны. Чиновники предупредили, что современные технологии позволяют выявлять животных даже при попытках тщательно скрыть их в посылках.

Читайте также:

«Пусть умирают»: пьяный живодер выбросил котят в реку и остался безнаказанным

Гена уже не тот: истерзанное тело женщины извлекли из пасти огромного крокодила

Жестокий шутник получил срок за татуировки детям: малышей пришлось лечить от инфекции