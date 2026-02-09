Магнитные бури 10 февраля 2026: прогноз геомагнитной активности, сила вспышек и почему сегодня скачет давление

Прогноз магнитных бурь на сегодня, 10 февраля 2026 года, указывает на нестабильную геомагнитную обстановку. Ученые предупреждают о возможных слабых возмущениях, вызванных возвращением к Земле крупной корональной дыры на Солнце. Этот фактор, наряду с сохраняющимся высоким уровнем солнечной энергии, требует внимания метеозависимых людей, которые могут ощутить влияние на самочувствие в виде скачков давления, головной боли и слабости. В материале представлен детальный прогноз, объяснение причин и рекомендации специалистов о том, как легче перенести геомагнитные возмущения.

Магнитные бури 10 февраля 2026 — прогноз на сегодня

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, одна из крупнейших за последние годы корональных дыр на Солнце возвращается в область, воздействующую на Землю. Это явление формирует поток высокоскоростного солнечного ветра, способный вызывать геомагнитные возмущения.

Согласно оперативному прогнозу, 10 февраля ожидается слабая магнитная буря класса G1. Ее пик наиболее вероятен в ночные и утренние часы.

Сила магнитной бури по шкале Kp

Предполагаемый планетарный индекс Kp, характеризующий уровень возмущенности магнитосферы, может достигать значений 5, что соответствует минимальному уровню бури G1. В остальное время суток ожидается возбужденная магнитосфера (индекс Kp около 4).

Во сколько ожидается пик геомагнитной активности

Основное воздействие прогнозируется в интервале с 3:00 до 6:00 по московскому времени. Период возбужденной магнитосферы продлится до примерно 9:00 утра. Неустойчивая геомагнитная обстановка может сохраниться и в ночь на 11 февраля.

Опасна ли текущая магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 считается слабой. Она не представляет опасности для технологических систем, но может влиять на самочувствие метеочувствительных людей. Ее последствия, по мнению ученых, могут ощущаться до середины недели.

Почему сегодня скачет давление — влияние магнитных бурь

Многие люди отмечают ухудшение самочувствия в дни геомагнитной активности. Скачки артериального давления являются одним из самых частых симптомов.

Считается, что возмущения магнитного поля Земли могут влиять на вязкость крови и тонус кровеносных сосудов, вызывая их спазм или, наоборот, расширение. Это приводит к колебаниям артериального давления: у гипертоников оно может резко повышаться, а у гипотоников — падать, вызывая сильную слабость.

Почему болит голова во время геомагнитных возмущений

Головная боль часто является следствием сосудистых реакций. Изменение тонуса сосудов головного мозга, колебания давления и легкая гипоксия могут провоцировать приступы мигрени или давящие головные боли.

Кто сильнее всего реагирует на солнечную активность

Наиболее чувствительны к влиянию магнитных бурь люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь сердца), пожилые люди, а также те, кто страдает вегетососудистой дистонией или мигренями.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Помимо проблем с давлением, геомагнитные возмущения могут вызывать целый комплекс неспецифических симптомов.

К типичным реакциям относятся: немотивированная усталость и сонливость, головокружение, снижение концентрации внимания, раздражительность или тревожность, ломота в суставах и мышцах.

Общая астения — очень распространенная реакция. Организм тратит дополнительные ресурсы на адаптацию к изменению внешних геофизических условий, что приводит к ощущению упадка сил.

В дни магнитных бурь нередки нарушения сна: бессонница, прерывистый сон или, наоборот, повышенная сонливость. Это также связано со стрессовой реакцией организма и изменением выработки мелатонина.

Что происходит на Солнце — причины магнитной бури

Текущие возмущения вызваны не солнечными вспышками, а иным явлением — корональной дырой.

В начале февраля на Солнце действительно наблюдался один из сильнейших всплесков активности с множеством мощных вспышек. Однако они почти не вызвали бурь, так как не сопровождались направленными в сторону Земли корональными выбросами массы (CME).

Источником нынешних возмущений является корональная дыра — область в солнечной короне с разомкнутым магнитным полем. Через такие «дыры» поток солнечного ветра (заряженных частиц) уходит в космос с повышенной скоростью. Когда этот поток достигает магнитосферы Земли, возникает ее возмущение — магнитная буря.

Космическая погода крайне изменчива. Интенсивность солнечного ветра, его плотность и направленность могут отличаться от предсказанных моделей. Поэтому прогнозы уточняются по мере поступления новых данных со спутников.

Что делать во время магнитной бури: как стабилизировать давление и что советуют врачи

Чтобы минимизировать негативное влияние на самочувствие, врачи и специалисты по реабилитации советуют придерживаться нескольких простых правил.

Гипертоникам необходимо регулярно контролировать артериальное давление и иметь под рукой прописанные врачом препараты. Важно избегать резких движений, наклонов. Гипотоникам может помочь контрастный душ, крепкий сладкий чай, умеренная физическая активность.

Ключевые рекомендации включают: соблюдение питьевого режима (вода, травяные чаи), отказ от алкоголя и избытка кофеина, которые усугубляют сосудистые реакции. Необходим полноценный сон, снижение эмоциональных нагрузок и отказ от тяжелой, жирной пищи в пользу легкого рациона. При выраженном недомогании важно снизить рабочую нагрузку и дать себе возможность отдохнуть.

Можно ли заниматься спортом

В дни повышенной геомагнитной активности следует избегать интенсивных тренировок, подъема тяжестей и соревновательных нагрузок. Рекомендуются спокойные виды активности: прогулка в умеренном темпе, легкая растяжка, дыхательная гимнастика.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни

Нестабильная геомагнитная обстановка, связанная с воздействием корональной дыры, вероятно, продлится до середины недели, примерно до 12–13 февраля. В эти дни также возможны периоды возбужденной магнитосферы.

После стабилизации обстановки ожидается кратковременный спокойный период. Однако, учитывая высокий общий уровень активности Солнца, сохраняется вероятность новых вспышек и формирования корональных дыр, что может привести к бурям в конце февраля.

Более устойчивое затишье в геомагнитной обстановке может наступить через 5-7 дней, но этот прогноз носит предварительный характер. Для точного планирования метеозависимым людям стоит следить за ежедневными обновлениями от научных лабораторий.

Читайте также:

Врач назвал состояния, при которых нужно полностью отказаться от кофе

Нутрициолог объяснила усиление аппетита зимой скрытым обезвоживанием организма

Психиатр объяснил, почему у взрослых сложнее диагностировать СДВГ