Около 10% пар сталкиваются с бесплодием в течение года попыток зачать ребенка, причем примерно треть случаев связана с мужскими факторами, пишет New York Post с ссылкой на доктора медицинских наук, уролога Бобби Наджари. Одной из самых распространенных причин мужского бесплодия врачи называют варикоцеле — расширение вен мошонки, которое снижает выработку сперматозоидов и их подвижность.

С возрастом мужская фертильность ухудшается: уменьшается объем спермы, снижается подвижность сперматозоидов и растет риск повреждения их ДНК, что затрудняет оплодотворение. В возрасте около 45 лет у мужчин повышается вероятность рождения детей с нейрокогнитивными расстройствами, в том числе аутизмом и шизофренией. Чем старше отец, тем выше риск возникновения этих проблем. Основным методом диагностики считается анализ спермы, оценивающий количество, подвижность и форму сперматозоидов, а также уровень гормонов.

Лечение может включать операции, медикаменты и изменение образа жизни. Например, варикоцеле встречается примерно у каждого пятого мужчины. Эту проблему лечат хирургическим путем.

Ожирение также влияет на фертильность из-за нарушения гормонального баланса: жировая ткань превращает мужской гормон тестостерон в эстроген. Для решения этой проблемы рекомендуются регулярные физические нагрузки и здоровое питание.

Кроме того, врачи советуют избегать перегрева области паха, например, ограничить посещение саун и не держать горячий ноутбук на коленях, снижать контакт с микропластиком и другими токсинами окружающей среды.

Специалисты подчеркивают, что бесплодие — распространенная проблема, и важно обсуждать вопросы репродуктивного здоровья с партнером заранее.

