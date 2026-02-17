Не спал неделю и сошел с ума: в психбольнице мужчине помогли вернуть личность после жизни в стиле «звезды телешоу»
Daily Mail: британец пережил психоз после восьми дней без сна
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
32-летний Томми Грейвс из лондонского района Бермондси оказался в психиатрическом отделении после восьми суток без сна, что привело к тяжелому психозу. Он был уверен, что его жизнь транслируется на весь мир, как в фильме «Шоу Трумана» с Джимом Керри. Об этом пишет Daily Mail.
По словам Грейвса, семья вызвала ему скорую, заметив странное поведение. В коматозном состоянии мужчина утверждал, что разрабатывает план, чтобы покончить с расизмом, сексизмом, войнами и вылечить рак, а позже решил, что находится в телестудии.
«Я постоянно о чем-то рассуждал, но в моих словах не было смысла», — рассказал он.
Проблемы начались во время работы над благотворительным проектом для помощи бездомным. Из-за стресса и перевозбуждения он перестал спать, а идеи становились все более радикальными. В итоге мужчина запланировал собрать на проект £66 млн.
Врачи диагностировали маниакальный эпизод с психозом, вызванный стрессом и лишением сна. В психиатрической клинике он пел, танцевал и делал акробатические трюки перед камерами наблюдения, полагая, что заработает «Оскар».
«Я полностью покинул эту планету, у меня не было ощущения реальности», — вспоминает он.
После четырех недель лечения и восстановления Грейвс занялся изучением сна, а позже стал консультантом по сну. Теперь он продвигает идею регулярного режима и предупреждает, что хронический недосып связан с серьезными психическими расстройствами.
