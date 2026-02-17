Решающий выстрел: мать убила 11-летнюю дочь после многолетней битвы за опеку с бывшим мужем

Как сообщает New York Post , жительница штата Юта которая застрелила свою 11-летнюю дочь в номере отеля в Лас-Вегасе. На протяжении девяти лет она вела ожесточенную судебную борьбу за опеку с бывшим мужем.

11-летнюю Эдди Смит нашли мертвой вместе с ее матерью, 38-летней Таунией Макгихэн, в отеле Rio Hotel & Casino после того, как они не явились на соревнования по чирлидингу. По данным следствия, мать застрелила ребенка.

Судебные документы показывают, что после развода в 2015 году родители постоянно конфликтовали из-за опеки. Суд строго регламентировал их взаимодействие: во время передачи ребенка родители должны были парковаться на расстоянии пяти машин друг от друга, а девочка самостоятельно переходила от одного к другому. В дни без школьных занятий встречи проходили у здания полиции.

Родителям запрещалось снимать процесс передачи ребенка на видео и приближаться друг к другу на школьных мероприятиях. Все разногласия они должны были сначала обсуждать по электронной почте, а при отсутствии согласия — обращаться к посредникам.

По решению суда мать получила право принимать основные решения относительно жизни дочери, однако отец мог оспаривать их через суд. Для общения по вопросам воспитания родители использовали специальное приложение, где фиксировались важные события из жизни ребенка и медицинские данные.

