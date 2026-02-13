В Великобритании полиция раскрыла подпольную мастерскую по производству оружия и взрывчатки, работавшую в караване крупнейшего в стране лагеря цыганской общины в Баклс-Лейн, графство Эссекс. Об этом сообщает издание Daily Mail .

Расследование началось после информации о Фейсале Раззаке, осужденном за участие в вооруженном ограблении, в ходе которого была убита сотрудница полиции Шэрон Бешенивски.

Операция полиции привела к аресту 60-летнего Томаса Маккенны. В одном из его караванов обнаружили мастерскую с оборудованием для изготовления оружия, переделанные пистолеты, детали пистолета-пулемета, боеприпасы с экспансивными пулями и самодельные взрывные устройства. Также полиция изъяла около 4,5 кг самодельного взрывчатого вещества и экстремистские материалы.

По данным следствия, Маккенна и его партнерша Тина Смит накапливали оружие для подготовки «расовой войны» против мусульман и мигрантов.

«Наш единственный шанс на выживание — ударить сейчас и уничтожить их всех», - заявлял Маккенна.

Смит поддерживала его радикальные взгляды.

«Они должны исчезнуть из этой страны. Расстрелять их всех», - говорила она.

Следствие установило, что оружие распространялось через сеть сообщников, а Раззак использовал бизнес по аренде люксовых автомобилей для контактов с покупателями.

Суд приговорил Маккенну к 16 годам лишения свободы. Его сообщники получили различные сроки за хранение оружия, взрывчатки и наркотиков.

По данным властей, лагерь Баклс-Лейн за последние годы превратился в нелегальный рынок жилья с высоким уровнем преступности, где многие жители проживают без разрешения, а местные власти обвиняют в бездействии.

Читайте также:

Не получится «развидеть»: офтальмолог-эксгибиционист обнажился перед женщиной в парке и домогался полицейского

Попал в тюрьму — сорвал джекпот: какое невероятное совпадение произошло в американской тюрьме

Какой предмет лучше вставить в прямую кишку? Американцы стали получать официальные советы от чат-бота Минздрава США