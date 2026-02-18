Здоровье накрылось «бразильской попой»: как популярное увеличение ягодиц убивает женщин

В Великобритании призывают срочно запретить опасную косметическую процедуру — бразильскую подтяжку ягодиц. Комитет по делам женщин и равноправию потребовал от премьер-министра Кира Стармера немедленно ограничить увеличение ягодиц с помощью филлеров — после серии травм и смертей. Об этом пишет The Mirror .

Эксперты предупреждают, что популярность рискованных процедур растет из-за влияния соцсетей и стандартов внешности, навязываемых в блогерами.

При этом даже проведенные в самой Великобритании операции не гарантируют безопасности. Например, жительница Дорсета Бонни-Луиз Купер получила посттравматическое расстройство после процедуры и до сих пор проходит лечение из-за онемения ног.

В 2024 году мать пятерых детей Алиса Уэбб стала первым человеком, умершим после подобной операции в британской клинике. Другая пациентка Саша Дин впала в кому на пять дней после вмешательства, проведенного специалистом без медицинской квалификации.

Расследования показали, что сотни клиник предлагают дешевые и опасные процедуры, иногда выполняемые персоналом с минимальным опытом. При этом у Национальной службы здравоохранения Великобритании нет данных о пациентах, прошедших операции за рубежом.

Общественники требуют обязательного лицензирования клиник, проведения процедур только медиками и наличия страховки у специалистов. Подобные строгие правила уже действуют в ряде стран и, по мнению экспертов, могут спасти жизни.

