AFP: В столице Нигера началась демонстрация против Франции и ECOWAS

Возле французской военной базой собралось около нескольких тысяч человек, который выступают против действий Экономического сообщества стран Западной Африки и Франции.

В пятницу, 11 августа, один из участников государственного переворота, генерал Абдурахман Тчиани присутствовал на встрече с министрами нового правительства. Мероприятие в подобном формате проходило впервые. Председатель ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV в Нигере Танкама Эль-Дауда в интервью агентству «РИА Новости» рассказал, что Нигер надеется на поддержку со стороны России. Он отметил, что на протяжении многих лет население находилось под влиянием Франции, которая постоянно предавала Нигер и распространяла на территории терроризм. В свою очередь Экономическое сообщество стран Западной Африки заявило, что готовится к военному вмешательству.