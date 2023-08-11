AFP: В столице Нигера началась демонстрация против Франции и ECOWAS
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Согласно данным издания Agence France-Presse (AFP) вблизи французской военной базы в городе Ниамее (столица Нигера) началась демонстрация. Инициаторами мероприятия выступили сторонники военных мятежников Нигера.
Возле французской военной базой собралось около нескольких тысяч человек, который выступают против действий Экономического сообщества стран Западной Африки и Франции.
В пятницу, 11 августа, один из участников государственного переворота, генерал Абдурахман Тчиани присутствовал на встрече с министрами нового правительства. Мероприятие в подобном формате проходило впервые. Председатель ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV в Нигере Танкама Эль-Дауда в интервью агентству «РИА Новости» рассказал, что Нигер надеется на поддержку со стороны России. Он отметил, что на протяжении многих лет население находилось под влиянием Франции, которая постоянно предавала Нигер и распространяла на территории терроризм. В свою очередь Экономическое сообщество стран Западной Африки заявило, что готовится к военному вмешательству.