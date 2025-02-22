Американист: Трамп отказался от посещения парада, чтобы избежать обвинений в «пророссийскости»
Эксперт Батюк: Трамп опасается обвинений в «пророссийскости»
Фото: [Медиасток.рф]
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк назвал причины, которые могли побудить президента США отказаться от визита в Москву 9 мая, сообщило интернет-издание «Абзац».
Президент США Донльд Трамп заявил, что не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы. Ранее подобная информация распространилась различными СМИ, которая также была опровергнута пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Эксперт Владимир Батюк считает, что визит американского лидера в праздничный день мог бы стать поводом для критики политика со стороны его оппонентов.
Американист высказал мнение, что Трампа могли бы обвинить в «пророссийскости». По его мнению, в Белом доме не хотят, чтобы американский лидер получил репутацию лучшего друга Путина. Эксперт отметил, что отказ от участия в параде был прогнозируемым.
«Демократы его администрацию и так называют пропутинской и говорят, что он сдаёт позиции США и идёт на уступки. В Белом доме посчитали, что такой визит даст повод его противникам обвинить президента в пророссийскости», – отметил американист.
Ранее Нарышкин высказал мнение, что Запад безосновательно мечтает сорвать празднование Дня Победы в Москве.