Арестованный на 15 суток рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке

В распоряжении агентства «РИА Новости» есть видео, на котором рэпер Vacío приносит извинения жителям России в связи с участием в недавней скандальной вечеринке. Певец осознает, что в тяжелое время, которое сейчас переживает Россия, его поведение было неуместным.

«Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны.», - заявил рэпер Vacío

В пятницу, 22 декабря, суд Москвы обязал участника вечеринки выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также певца арестовали сроком на 15 суток. На странице в социальной сети он отметил, что выполнял дресс-код мероприятия.

Организатором вечеринки была блогер Анастасия Ивлеева. Она предложила звездам шоу-бизнеса выбрать максимально откровенный наряд. Рэпер задорно танцевал в одном носке белого цвета, только одет он был на гениталиях молодого человека. Фото с вечеринки уже удаляют из сети сотрудники Роскомнадзора после проведения анализа на признаки пропаганды ЛГБТ*.

Пользователи социальных сетей предлагали наказать всех участников мероприятия, например, отправить в зону СВО. Военнослужащий ВС РФ рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему этого делать не стоит.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России