Невестка и свекровь: священник Смирнов назвал главные ошибки, которые разрушают мир в семье

Священник Дмитрий Смирнов рассказал, как невестке и свекрови сохранить мир в семье и избежать типичных ошибок. По его словам, отношения между ними должны строиться на любви, взаимопонимании и терпении — как и любые семейные отношения.

Обеим женщинам стоит помнить, что они любят одного человека, мужа и сына, и это должно объединять их, а не становиться поводом для ссор. Важно и устанавливать личные границы.

Священник советует невестке уважать старшее поколение и прислушиваться к советам, но решения принимать самостоятельно. Свекрови, в свою очередь, не следует вмешиваться в личные отношения детей или навязывать свои правила. Чтобы укрепить связь, полезно больше общаться, находить общие интересы и проводить время вместе — на праздниках, в повседневных делах, помогая друг другу.

В случае конфликтов не стоит хранить обиды: лучше поговорить откровенно, обсудить проблему и найти компромисс. Помочь может и молитва, в которой женщины просят Господа о гармонии в семье. По мнению священника, если обе стороны будут искренне стараться, невестка и свекровь смогут стать друзьями, сообщает «Новосвят».