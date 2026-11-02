«Уровень защиты оставляет желать лучшего»: аналитик Муртазин объяснил, как взломали приложение МЧС

Аналитик Муртазин: взлом приложения МЧС был прямой целевой атакой

Общество

Кибератака на мобильное приложение МЧС могла быть совершена украинской стороной с помощью прямой целевой атаки на незащищенную инфраструктуру. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, взлом был осуществлен, и гадать здесь не нужно: для этого достаточно атаки на саму целевую систему, а сделать это не так сложно. Эксперт отметил, что преступники легко реализовали свой замысел.

Муртазин подчеркнул, что хорошим обстоятельством стало то, что ложные предупреждения не маскировались под реальные и не создали паники — было видно, что это фейк. При этом он указал, что уровень защиты целого ряда технологий и систем рассылки сообщений оставляет желать лучшего. Накануне в официальных ресурсах и мобильном приложении МЧС в результате хакерского взлома появились ложные предупреждения о радиационной угрозе. Злоумышленники распространили недостоверные сообщения с призывами укрыться в подвалах и запастись продуктами питания. Таким образом, по оценке аналитика, инцидент выявил слабые места в защите инфраструктуры, хотя обошлось без паники.

Читайте также

Россиянам рассказали, где в Таиланде и на Бали искать небанальные впечатления

Россиянам рассказали, где в Таиланде и на Бали искать небанальные впечатления

«Разлетаются как горячие пирожки». Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%

«Разлетаются как горячие пирожки». Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%

Удар по Алешкам: При атаке украинского дрона на машину ранены два человека

Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера

Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера

Как Подмосковье отдыхает в ноябре 2026: длинные выходные, сокращенный вторник и планы на 4 ноября

Как Подмосковье отдыхает в ноябре 2026: длинные выходные, сокращенный вторник и планы на 4 ноября

Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

Карантин из-за кори: студентов юрфака МГУ отправили на удаленку

Пусть будет много ярких лет: как в Зарайске отметили день рождения школы

Пусть будет много ярких лет: как в Зарайске отметили день рождения школы

Фигурантам дела о трагедии на шахте им. Тихова оставили условный срок

Фигурантам дела о трагедии на шахте им. Тихова оставили условный срок

Маленькие детали — большая опасность: чем грозят детям магнитные шарики

Маленькие детали — большая опасность: чем грозят детям магнитные шарики

Финал пяти: шеф-повар из Пушкинского округа завоевал титул лучшего в области

Скидка на ЖКХ: как добиться перерасчета за отопление при едва теплых батареях

Скидка на ЖКХ: как добиться перерасчета за отопление при едва теплых батареях

Добавьте mosregtoday.ru в избранное