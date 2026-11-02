«Уровень защиты оставляет желать лучшего»: аналитик Муртазин объяснил, как взломали приложение МЧС

Кибератака на мобильное приложение МЧС могла быть совершена украинской стороной с помощью прямой целевой атаки на незащищенную инфраструктуру. Такое предположение в беседе с « Абзацем » высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, взлом был осуществлен, и гадать здесь не нужно: для этого достаточно атаки на саму целевую систему, а сделать это не так сложно. Эксперт отметил, что преступники легко реализовали свой замысел.

Муртазин подчеркнул, что хорошим обстоятельством стало то, что ложные предупреждения не маскировались под реальные и не создали паники — было видно, что это фейк. При этом он указал, что уровень защиты целого ряда технологий и систем рассылки сообщений оставляет желать лучшего. Накануне в официальных ресурсах и мобильном приложении МЧС в результате хакерского взлома появились ложные предупреждения о радиационной угрозе. Злоумышленники распространили недостоверные сообщения с призывами укрыться в подвалах и запастись продуктами питания. Таким образом, по оценке аналитика, инцидент выявил слабые места в защите инфраструктуры, хотя обошлось без паники.