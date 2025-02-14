«Беспредел!»: жительница Кемерова опасается за жизнь горожан из-за снежной глыбы

Жительница Кемерова рассказала, что в центре города с крыш падают большие глыбы снега, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Горожанка рассказала, что стало свидетельницей падения большого снежного кома с крыши здания на проспекте Советский, 55. По ее словам, в момент падения глыбы вблизи находились прохожие. Ком мог упасть на женщину. Читательница Сибдепо возмущена тем, что сотрудники коммунальных служб не очищают крыши от наледи и снега.

«Совсем работать не хотят коммунальщики! Беспредел!» — высказала мнение горожанка.

Кроме того, горожанка не понимает, почему данный участок ничем не обозначен. По ее мнению, сотрудники коммунальных служб обязаны были установить предупреждающие знаки или оградить участок дороги специальной лентой. Женщина прислала редакции фото, доказывающие отсутствие любых предупреждающих об опасности знаков. По ее мнению, риск травмирования горожан высокий.

«Буквально в паре шагов от меня свалилась огромная глыба снега! Чуть на голову не свалилась женщине!» — рассказала женщина.

Женщина обратила внимание, что с этого же здания свисают сосульки. Она также прислала в доказательство своих слов фото фасада здания.

Отметим, что в регионе на протяжении нескольких дней бушует метель с ураганным ветром. Ранее жители Кемерова присылали фото нестандартного способа обработки дороги от наледи солью.

Ранее сообщалось, что в Москве с 14 февраля выросли штрафы за снег и лед на крышах.