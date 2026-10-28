Спиридон Тримифунтский и долги: кому молятся верующие, чтобы выбраться из финансовой ямы

Зампред ВРНС Иванов: об избавлении от долгов молятся Спиридону Тримифунтскому

Общество

Верующие обращаются с молитвами об избавлении от долгов к святителю Спиридону Тримифунтскому. Об этом NEWS.ru сообщил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, при жизни святитель помогал людям справляться с тяжелыми финансовыми трудностями. Молитвы о финансовом благополучии, добавил Иванов, можно адресовать и святому мученику Трифону. Однако, подчеркнул он, молитва не должна подменять личную ответственность: он советует составить план, обсудить условия с кредиторами, найти дополнительные источники дохода и жить по средствам. Таким образом, по мнению Иванова, духовная поддержка сочетается с практическими шагами по улучшению финансового положения.

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