Спиридон Тримифунтский и долги: кому молятся верующие, чтобы выбраться из финансовой ямы

Верующие обращаются с молитвами об избавлении от долгов к святителю Спиридону Тримифунтскому. Об этом NEWS.ru сообщил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, при жизни святитель помогал людям справляться с тяжелыми финансовыми трудностями. Молитвы о финансовом благополучии, добавил Иванов, можно адресовать и святому мученику Трифону. Однако, подчеркнул он, молитва не должна подменять личную ответственность: он советует составить план, обсудить условия с кредиторами, найти дополнительные источники дохода и жить по средствам. Таким образом, по мнению Иванова, духовная поддержка сочетается с практическими шагами по улучшению финансового положения.