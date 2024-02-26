Депутат Госдумы Михаил Шеремет уверен, что, во-первых, Зеленский хотел поднять моральный дух украинских военных и тех, кого только мобилизуют. Создать иллюзию того, что в зоне СВО у ВСУ проблем нет.

Во-вторых, украинский президент не умеет признавать ошибки, а также брать ответственность за свои непрофессиональные действия политика. Спикер обвинил президента Зеленского в трусости и безответственности, назвав его предателем.

«Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Во время пресс-конференции «Украина. 2024 год» Владимир Зеленский сообщил, что в зоне СВО погибла 31 тысяча военных ВСУ. Многие не согласны с такими данными. Украинский Telegram-канал «Легитимный» считает, что Зеленский занижает данные, чтобы не выплачивать деньги семьям погибших. Полковник в отставке Виктор Литовкин обвинил украинского президента во лжи. Официальный представитель МИД Мария Захарова уверена, что в первую очередь военные ВСУ не поверят в такие данные.