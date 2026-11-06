Российский турист погиб в ДТП на Пхукете: его мотоцикл Triumph столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого находилась местная жительница. Авария произошла на улице Чалермпракиат Рама. По данным СМИ, 29-летний россиянин по имени Илья передвигался на байке, когда на его пути оказался черный седан под управлением 45-летней Патчарин.

Обстоятельства столкновения пока выясняются. Phuket Times со ссылкой на очевидцев сообщает, что мотоциклист мог ехать на высокой скорости, а Mercedes в этот момент выполнял разворот. При этом KhaoSod отмечает, что полиция еще не установила виновника аварии, а водитель автомобиля остается под следствием.

Известно, что Илья жил в Санкт-Петербурге и занимался бизнесом: в мае этого года он вместе с друзьями зарегистрировал собственную компанию. В соцсетях мужчина публиковал видео поездок по Пхукету на своем Triumph. После аварии некоторые пользователи, представившиеся жителями района, заявили, что россиянин якобы часто ездил на высокой скорости и шумел, однако полиция эти сообщения пока не подтверждала.