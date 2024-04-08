Эколог Пукалов назвал регионы, которые в зоне риска подтопления

Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов назвал сроки подтопления регионов России вследствие паводка и указал, о каких именно областях идет речь, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт уверен, что первыми пострадают регионы, которые находятся вблизи Оренбургской области.

«Курганская и Тюменская области находятся под угрозой подтопления и повторения ситуации, аналогичной той, что происходит под Оренбургом», — рассказал эксперт.

Паводковый пик будет зафиксирован в регионах примерно через неделю. В настоящее время уровень воды только поднимается.

Пик паводка в Оренбургской области, как мы сообщали ранее, ожидается к среде, 10 апреля. Регион сильно пострадал, особенно Оренбург и Орск. Происшедшему ЧП присвоен федеральный уровень. Многих жителей спасателям приходится эвакуировать в экстренных условиях. В городах обустроены пункты временного размещения. Жительница Орска рассказала о борьбе горожан с мощным паводком.

Ранее политконсультант Ярослав Игнатовский высказал мнение, что стало причиной столь масштабных последствий паводка в Оренбургской области.