Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире « U.S. Tour of Duty » поделился мнением, что в случае попытки РФ зайти на территорию Харькова, ВСУ сдадут город без боя.

Эксперт рассказал, что если Россия прорвет линию обороны, то ВСУ придется менять локации и отступать на другой берег Днепра. В этих условиях бороться за город будет невозможно.

«Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. <…> Его сдадут без боя», - предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер

Эксперт Скотт Риттер также отметил, что в настоящее время у ВСУ сплошные потери в зоне СВО. Все идет к тому, что украинская армия потерпит крах. Экс-разведчик прогнозирует, что России даже не придется пытаться захватывать Харьков. В случае полной капитуляции город автоматически перейдет в состав РФ.

О неудачах ВСУ на поле боя говорят и другие эксперты. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что одна из лучших бригад ВСУ теряет большое количество личного состава и западной техники. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что между Украиной и НАТО произошел конфликт на фоне неудачного контрнаступления.

Ранее сообщалось, что в Харькове прошла первая ЛГБТ-свадьба. Молодоженами стали активистка и солдатка ВСУ.