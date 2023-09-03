Экс-советник президента Кучмы объяснил причину истеричного поведения Владимира Зеленского

«Почему истерика еще такая у Зеленского, потому что нет живой силы и огромные потери», - высказал мнение эксперт Олег Соскин

Эксперт Олег Соскин высказал мнение, что президент Украины понимает, что ситуация на поле боя критическая. Заявления лидера становятся все более истеричными.

В резервах у Украины уже никого нет. Украинские мужчины не хотят добровольно идти на линию боевого соприкосновения. Эксперт считает, что успехов в зоне СВО нет. Западное оружие не может конкурировать с российским. Владимир Зеленский это понимает, но специально вводит в заблуждение свой народ.

Экс-советник Кучмы уверен, что ситуация на Украине закончится гражданской войной. Первая причина – это насильственная мобилизация мужчин, которых вывозят в неизвестном направлении. Нередко родственники больше не встречаются с тем, кого забрали воевать. Мужчин забирают в зону СВО нередко просто с улицы.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, стоит ли россиянам ожидать второй волны мобилизации.