Во вторник, 19 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Орловка на Авдеевском направлении. Военный эксперт Алексей Леонков спрогнозировал, какие населенные пункты в ДНР перейдут под контроль РФ после Орловки, пишет интернет-издание «Абзац» .

«После Орловки неизбежно последует освобождение населенных пунктов Бердычи и Тоненькое», — предположил эксперт Алексей Леонков.

Армия России выполнит поручения президента Владимира Путина, сделанные им публично. Сначала территории Донецкой и Луганской области полностью перейдут под контроль России. После этого линия боевого столкновения будет перемещаться на запад.

Второй этап работы — создание санитарной зоны. Военная техника, которая есть в расположении ВСУ, позволяет наносить удары на расстоянии 500 метров. Для обеспечения безопасности жителей России военным необходимо двигаться в сторону левобережной Украины.

Ранее боец СВО из Тюмени заявил о халатности медиков военных госпиталей.