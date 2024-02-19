Эксперт Литовкин спрогнозировал настрой ВСУ после падения Авдеевки

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что после того, как армии РФ удалось освободить один из укрепленных ВСУ город в ДНР, настрой украинских военных стал менее оптимистичным, однако сдаваться они явно не намерены, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт пояснил, что многие военные ВСУ — это русские люди, которые по воле случая оказались в таком положении. Именно поэтому сдаваться они не намерены из-за силы духа. Интенсивность дальнейших сражений во многом будет зависеть от помощи Запада. Без снарядов и военной техники украинские военные долго сопротивляться не смогут.

Важно понимать, что после освобождения ВС РФ Авдеевки украинские военные обессилены физически и морально.

«Говорить о потенциале тех, кто проиграл бой, не приходится. Потенциал низкий, морально-психологический дух опущен ниже плинтуса. У тех, кто проигрывает бои, потенциал находится на нуле», – считает эксперт.

Ранее мы сообщали, что военнослужащие Армии России при зачистке Авдеевки нашли и эвакуировали на безопасную территорию ДНР более двух десятков раненых украинских бойцов. Военный корреспондент Александр Сладков предполагает, что после освобождения Авдеевки ключевой точкой станет Славянск. На Украине же признали, что мастерство российских военных позволило освободить им город.