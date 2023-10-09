Генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал о расширении списка лиц, которые принимали участие в военно-биологических программах США, в том числе на территории Украины, сообщает агентство « РИА Новости ». Стало известно о новых четырех участниках, в числе которых два гражданина США и два гражданина Украины.

В реализации исследований двойного назначения задействованы как частные структуры, так и государственные компании, отметил Игорь Кириллов. В обновленный список вошли два гражданина США: Томас Вол и Кэвин Оливал.

Томас Вол - вице-президент и официальный представитель компании Black and Veatch, которая функционирует на Украине. Установлено, что он занимался реализацией внедрения электронной системы ПАКС, которая помогает контролировать деятельность биологических материалов и агентов.

Кэвин Оливал - вице-президент по исследованиям подрядной организации Эко-Хелс-Альянс. В его полномочия входило изучение влияния на человеческий организм зоонозных заболеваний, переносчиками которых являются летучие мыши.

Кроме того, в обновленный список вошли два гражданина Украины: Михаил Усатый и Татьяна Кирьязова.

Михаил Усатый - замначальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ. Он занимался реализацией проектов DITRA на территории Украины. Работал над заданием с 2018 года.

Татьяна Кирьязова - исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Под ее главенством проводили различные опыты в одесском научно-исследовательском институте.

«Представленная информация об организаторах и участниках военно-биологических деятельности будет передана в Следственный комитет Российской Федерации», - заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Игорь Кириллов не раз заявлял, что высшее руководство США задействовано в биохимических разработках, но в Белом доме такую информацию всегда опровергали. У России же есть ряд доказательств, что США проводят разработки на территории многих стран, но Украина занимает особенные позиции.

Подобные исследования негативно отражаются на жизни каждого гражданина РФ и развитии всей страны. Во-первых, искусственным путем создают инфекции, чтобы увеличить смертность людей. Во-вторых, целенаправленно заражают скот, чтобы добиться истребления зверей, голода людей и дестабилизации экономики.