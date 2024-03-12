Грузинский политолог: Тбилиси не изменит отношение к Москве после угроз Киева

Грузинский политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации Александр Чачия высказал мнение, что выдвинутые Киевом ультиматумы делают отношения с Тбилиси еще более напряженными, пишет интернет-издание «Абзац» . Они не приведут к разрыву отношений с Москвой.

Эксперт отметил, что население Грузии негативно воспримет решение правительства разорвать отношения с Россией. В стране накопилось ряд проблем различных форматов: экономических, политических и социальных. Нагнетать ситуацию власть не станет.

Эксперт Александр Чачия считает, что Киев угрожает Тбилиси, не понимая, что этим лишь ухудшает свое положение. Непрофессионализм современных украинских политиков, пришедших к власти преимущественно из развлекательной сферы, «с улицы», приводит к таким опрометчивым заявлениям.

«Освобождение Саакашвили идет вразрез с грузинским законодательством. Выполнение всех остальных условий нанесет ущерб национальным интересам. Если политическое и экономическое взаимодействие с Россией необходимо Грузии, то почему ради Украины от этого нужно отказываться?» — отметил он.

Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в социальных сетях написал, что Грузия должна поддерживать санкции против РФ, освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и закрыть авиасообщение с Россией. По его мнению, выполнение этих условий станет гарантией хороших отношений между Грузией и Украиной.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на предложения Арахамии. Политик не согласен с мнением Киева. Он напомнил о той помощи, которую Тбилиси оказывает Киеву.

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