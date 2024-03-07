Хостес: цены перед 8 марта в ресторанах не поднимают

Хостес одного из ресторанов Тюмени Валерия Сухачева рассказала, что в ресторанах и кафе не принято поднимать цены накануне какого-либо праздника, сообщает nashgorod.ru .

По данным Тюменьстата, средний чек на одного человека составляет несколько тысяч рублей. В ближайшее время ожидается рост цен. Предположение, что это связано с празднованием Международного женского дня, ошибочно.

Хостес Валерия Сухачева пояснила, что с приближением теплой погоды рестораны открывают летние площадки. Весной и летом спрос всегда повышается, поэтому цены растут. Нынешний сезон не станет исключением.

«Рестораны — это не совсем та сфера, где к конкретной дате задирают цены. Да, сейчас отмечается рост, но он плавно идет к сезону веранд, ведь спрос на заведения весной и летом намного выше, что и провоцирует незначительный рост цен», — объяснила «Нашему городу» хостес одного из ресторанов Тюмени Валерия Сухачева.

Хостес прогнозирует, что в летний период цены поднимутся в среднем от трех до пяти процентов. Издание отмечает, что для полноценного ужина в ресторане Тюмени необходимо выделить из семейного бюджета около 3000 рублей (на одного человека).

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