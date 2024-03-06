Психолог Разумовская перечислила худшие подарки женщинам на 8 марта

Эксперт отметила, что девушка поблагодарит за подарок и, возможно, сымитирует радость, но удовольствие от презента не получит. Один из непрактичных подарков — плюшевая игрушка в человеческий рост. Мужчина не задумывается, где потом девушке хранить подарок.

«Огромный медведь вызовет мимолетное удивление, но дальше создаст только проблемы. То же самое со всякого рода сувенирами, абонементами в спорт-зал», — уверена эксперт.

Под запретом также средства личной гигиены и кухонная утварь. Такие предметы называют базовыми, поэтому они есть в большом количестве практически у каждой женщины. Средства личной гигиены всегда сложно подобрать из-за индивидуальных особенностей и предпочтений. Кроме того, женщина может воспринять, что недостаточно уделяет внимания гигиене.

Дорогой подарок также поставит девушку в неловкое положение, как и домашний питомец.

«Такие подарки можно дарить только в том случае, если вас об этом попросили. И выбирать их тоже лучше вместе, чтобы получатель после не испытывал чувства вины», — объясняет RostovGazeta Татьяна Разумовская.

Ранее эксперты пояснили, как женщине реагировать на подарок на Международный женский день в виде секса. В некоторых городах накануне 8 марта могут поднять цены на цветы. Приятным дополнением к подарку может стать приготовленное мужчиной блюдо.