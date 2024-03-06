Психолог Разумовская перечислила худшие подарки женщинам на 8 марта
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Клинический психолог из Ростова-на-Дону Татьяна Разумовская перечислила подарки, которые не обрадуют девушек, сообщает rostovgazeta.ru.
Эксперт отметила, что девушка поблагодарит за подарок и, возможно, сымитирует радость, но удовольствие от презента не получит. Один из непрактичных подарков — плюшевая игрушка в человеческий рост. Мужчина не задумывается, где потом девушке хранить подарок.
«Огромный медведь вызовет мимолетное удивление, но дальше создаст только проблемы. То же самое со всякого рода сувенирами, абонементами в спорт-зал», — уверена эксперт.
Под запретом также средства личной гигиены и кухонная утварь. Такие предметы называют базовыми, поэтому они есть в большом количестве практически у каждой женщины. Средства личной гигиены всегда сложно подобрать из-за индивидуальных особенностей и предпочтений. Кроме того, женщина может воспринять, что недостаточно уделяет внимания гигиене.
Дорогой подарок также поставит девушку в неловкое положение, как и домашний питомец.
«Такие подарки можно дарить только в том случае, если вас об этом попросили. И выбирать их тоже лучше вместе, чтобы получатель после не испытывал чувства вины», — объясняет RostovGazeta Татьяна Разумовская.
Ранее эксперты пояснили, как женщине реагировать на подарок на Международный женский день в виде секса. В некоторых городах накануне 8 марта могут поднять цены на цветы. Приятным дополнением к подарку может стать приготовленное мужчиной блюдо.