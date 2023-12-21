Юрист назвал виновных в гибели мужчины в Люберцах, на которого упала ледяная глыба

Юрист Дмитрий Волнухин рассказал, что гибель человека вследствие падения ледяной глыбы - это уже уголовная ответственность. Будет заведено дело против управляющей организации и ее руководителя, сообщает rosbalt.ru .

Инцидент произошел в Люберцах 20 декабря. Пострадали четыре человека. Два человека отказались от госпитализации. Им была оказана первая медицинская помощь. Состояние одного потерпевшего оценивается как средней тяжести. Еще один мужчина был доставлен в тяжелом состоянии. Сегодня, 21 декабря, он скончался в реанимации, так и не придя в сознание.

Сообщается, что погибшему было 34 года. Он пришел в военкомат с супругой, чтобы сообщить об изменении адреса регистрации. Жена москвича также получила травмы средней тяжести.

У семьи четверо детей в возрасте от четырех до 16 лет. Юрист Дмитрий Волнухин отметил, что несовершеннолетние дети погибшего имеют право получить государственную пенсию по потере кормильца.

Если кто-то из детей будет получать высшее образование, то выплаты продлят до достижения ребенка 23 лет. Размер пенсии зависит от того, какой доход был у погибшего москвича.

«В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Если управляющая организация отказывается в добровольном порядке выплачивать компенсацию, следует обратиться с исковым заявлением в суд. По данной категории дел наработана обширная практика. Суды, как правило, встают на сторону пострадавших», — сообщил сообщил «НИ» руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей Дмитрий Волнухин.

В рамках уголовного дела привлекут к ответственности управляющую компанию, которую обяжут либо выплачивать штраф, либо лишат лицензии. Должностное лицо может получить судимость.

Юрист отметил, что владельцы автомобилей, которые пострадали от падения сосулек с крыш, также имеют право получить компенсацию.

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