Черника и голубика против рубцов: ученые нашли в северных ягодах средство от фиброза

Полифенолы черники, голубики, клюквы и брусники способны замедлять старение клеток и развитие фиброза — замещения здоровых тканей рубцовыми. К такому выводу пришли ученые Сургутского государственного университета в составе международной исследовательской группы. Наиболее выраженный эффект обнаружили у черники и голубики.

Полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. По данным исследователей, вещества из северных ягод влияют на клеточное старение, снижают вероятность возникновения фиброза и замедляют его прогрессирование. Особое значение результаты имеют для заболеваний легких, включая осложнения после пневмонии и COVID-19, а также для фиброза, связанного с аутоиммунными и профессиональными заболеваниями.

По мнению авторов работы, полученные данные открывают перспективы для создания функциональных продуктов питания на основе северных ягод. В дальнейшем изученные соединения могут стать основой лекарственных препаратов для лечения фиброза. Таким образом, речь идет пока об исследовательских результатах, которые требуют дальнейшей проверки и разработки, но уже рассматриваются как база для профилактических продуктов и будущих лекарств.