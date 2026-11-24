«Машинное сердце»: какую притчу вспомнил священник, объясняя, чем искусственный интеллект грозит человеку
Иерей Трибушный: ИИ решает растущий вал задач, но снижает осмысленность жизни
Искусственный интеллект помогает справляться с растущим объемом задач, но снижает осмысленность жизни. Такое мнение высказал Донецкому агентству новостей настоятель донецкого храма Рождества Божией Матери, руководитель епархиального миссионерского отдела Донецкой епархии иерей Дмитрий Трибушный, передает dan-news.ru.
Священник подчеркнул, что говорит только о личной точке зрения, поскольку в Церкви существуют разные подходы. Он напомнил притчу Чжуан-цзы о старике, жившем на горе над водой и каждый день спускавшемся за ней вниз. Когда появились машины, поднимающие воду наверх, их поставили себе все, кроме него. На вопрос, почему он не последует их примеру, старик ответил, что с машиной у него появится машинное сердце.
По словам Трибушного, взаимодействие человека с машиной строится по принципу «кто кого преобразит и усвоит». Появление новых технологий он связал с ускорением ритма жизни: задач у человека становится больше, а осмысленность происходящего снижается.