Священник подчеркнул, что говорит только о личной точке зрения, поскольку в Церкви существуют разные подходы. Он напомнил притчу Чжуан-цзы о старике, жившем на горе над водой и каждый день спускавшемся за ней вниз. Когда появились машины, поднимающие воду наверх, их поставили себе все, кроме него. На вопрос, почему он не последует их примеру, старик ответил, что с машиной у него появится машинное сердце.

По словам Трибушного, взаимодействие человека с машиной строится по принципу «кто кого преобразит и усвоит». Появление новых технологий он связал с ускорением ритма жизни: задач у человека становится больше, а осмысленность происходящего снижается.