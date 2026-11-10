«Им все дозволено»: эксперт Леткова объяснила, почему подростки бьют сверстников без страха

Модель воспитания, при которой детям дают широкие права, но не требуют обязанностей и не наказывают за проступки, привела к тому, что взрослым стало сложнее пресекать агрессию подростков. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи Ольга Леткова.

По ее словам, это безнаказанность и распущенность: детей нельзя наказывать и делать им замечания, а в итоге подростки считают, что им все дозволено, — унижают других, бьют сверстников, совершают правонарушения и уверены, что ничего не будет.

Леткова считает, что нужно пересмотреть меры ответственности за проступки. Небольшие штрафы для родителей по ст. 5.35 КоАП РФ ситуацию не исправляют, а постановка семьи на профилактический учет мало связана с воспитанием ребенка, поскольку проверки в основном касаются бытовых условий. Эксперт предложила комплексные меры и подчеркнула, что это ответственность всего общества: семья, государство, которое должно заботиться о том, какой контент смотрят дети, школа, а также занятость подростков — кружки, секции и общественно полезная деятельность.

Отдельно Леткова выступила за наказания непосредственно для школьников, например привлечение их к уборке помещений: по ее мнению, у детей тоже должна быть своя система ответственности за поступки. Одной из причин агрессии она назвала влияние видеороликов и компьютерных игр: подростки пытаются утвердиться и под влиянием увиденного возвышаются за счет унижения слабых. Общественница добавила, что в подростковом возрасте влияние окружения может оказаться сильнее семейных установок, поэтому проступки нельзя объяснять только ошибками родителей.