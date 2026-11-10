Поставил на колени и избил: на Урале следователи занялись учителем физкультуры

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту применения силы к девятикласснику педагогом школы села Косулино, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Поводом для реакции правоохранительных органов стала скандальная видеозапись от 9 ноября 2026 года, быстро разошедшаяся в соцсетях. На опубликованных кадрах мужчина, идентифицированный как учитель физкультуры, удерживает стоящего на коленях ученика за шиворот и наносит ему удары прямо во время занятия. Первой проверку по данному факту начала местная прокуратура, после чего материалы передали силовикам.

Расследованием инцидента в Белоярском районе занялся следственный отдел по городу Заречный. На данный момент правоохранители устанавливают полную картину произошедшего: следователи допрашивают руководство школы, учеников и очевидцев конфликтной ситуации, а также назначают необходимые экспертизы для оценки полученных подростком травм.