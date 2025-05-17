Москвичей предупредили о способе мошенничества с записью на прием к врачу

Департамент здравоохранения Москвы в своем официальном телеграм-канале предупредил жителей столицы о случаях мошенничества с записью на прием к врачу.

В ведомстве отметили, что мошенники преимущественно используют такую схему аферы. Они звонят и представляются сотрудниками поликлиники. Злоумышленники предлагают записаться на прием к врачу. Иногда аферист говорит о необходимости переноса уже существующей записи. Пациенту сообщают, что разобраться в ситуации можно в телефонном режиме. Достаточно сообщить код из смс или же назвать персональные данные.

«Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные!» — проинформировал департамент здравоохранения Москвы.

В ведомстве обратили внимание, что сотрудники медицинских учреждений не наделены правом запрашивать какие-либо коды. В сообщении также указана просьба передать своим знакомым информацию о распространившимся способе мошенничества.

Россиян регулярно призывают к бдительности. Мошенники находят разные способы, как ввести в заблуждение. Например, аферисты звонят жертвам и быстро сбрасывают звонок. Или же просят предоставить персональные данные для оформления доставки товаров с маркетплейсов на дом. В случае потери бдительности также легко попасть в базу дропперов ЦБ.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фейковые письма о проверке графика отключений горячей воды.