Мусор в Арктике: почему вечная мерзлота и расстояния ломают привычную схему вывоза отходов

В Законодательном Собрании Красноярского края обсудили, как организовать обращение с твердыми коммунальными отходами в Арктической зоне. В разговоре участвовали депутаты северного комитета и заместитель председателя профильного комитета Госдумы Андрей Грачев, передает « НИА-Красноярск ».

На севере края вывоз мусора затрудняют суровый климат, вечная мерзлота и большие расстояния, а объектов для сбора и переработки отходов не хватает — строить их дорого. Зампредседателя краевого парламента Дмитрий Свиридов отметил, что при разработке правил обращения с отходами нужно учитывать особенности северных территорий.

К поиску решений планируют подключить краевое министерство экологии, местные власти и федеральных специалистов. Председатель комитета Ирина Субочева заявила, что совместная работа с депутатами Госдумы, привлечение опыта других регионов и научного потенциала вузов, а также активная позиция власти на местах помогут найти решение поставленных задач. По ее словам, для этого будут использовать все возможности и различные площадки. Таким образом, речь идет о поиске подходов, которые учитывали бы климатические и инфраструктурные ограничения Арктики, а не копировали общие схемы.