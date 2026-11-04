Мусор в Арктике: почему вечная мерзлота и расстояния ломают привычную схему вывоза отходов

Депутат Свиридов: на севере края вывоз мусора затрудняют климат и расстояния

Общество

В Законодательном Собрании Красноярского края обсудили, как организовать обращение с твердыми коммунальными отходами в Арктической зоне. В разговоре участвовали депутаты северного комитета и заместитель председателя профильного комитета Госдумы Андрей Грачев, передает «НИА-Красноярск».

На севере края вывоз мусора затрудняют суровый климат, вечная мерзлота и большие расстояния, а объектов для сбора и переработки отходов не хватает — строить их дорого. Зампредседателя краевого парламента Дмитрий Свиридов отметил, что при разработке правил обращения с отходами нужно учитывать особенности северных территорий.

К поиску решений планируют подключить краевое министерство экологии, местные власти и федеральных специалистов. Председатель комитета Ирина Субочева заявила, что совместная работа с депутатами Госдумы, привлечение опыта других регионов и научного потенциала вузов, а также активная позиция власти на местах помогут найти решение поставленных задач. По ее словам, для этого будут использовать все возможности и различные площадки. Таким образом, речь идет о поиске подходов, которые учитывали бы климатические и инфраструктурные ограничения Арктики, а не копировали общие схемы.

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