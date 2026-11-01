Мусор у храма: армянской церкви в Калининграде вынесли предостережение за захламленный участок

Минприроды Калининградской области предостерегло армянскую церковь из-за мусора

Общество

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области вынесло предостережение местной религиозной организации Церковь «Сурб Степанос» (Святого Стефана) города Калининграда Святой Армянской Апостольской Православной Церкви. Информация размещена на сайте Генпрокуратуры.

Согласно предостережению, на земельном участке по улице Герцена, 1Г в Калининграде, где находится здание Армянской Апостольской Церкви, разместили порубочные остатки с элементами иного мусора. Правообладателем участка является эта религиозная организация. Ведомство обязало настоятеля устранить нарушения и привести территорию в порядок. Настоятелем церкви с 11 ноября 2022 года является Артак Лорецян.

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